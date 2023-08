Prix de l’Excellence : Assala Gabon récompense 44 élèves

Assala Gabon a remis son Prix de l'Excellence pour le compte de l’année scolaire 2022-2023 à 44 élèves issus de Gamba et Port-Gentil, ainsi que des localités d’Azendjé, Matsouka, Moukouna et Yeno. Initié pendant l’année scolaire 2017-2018, le Prix de l’Excellence Assala est un moyen pour la compagnie pétrolière de réaffirmer son soutien aux communautés autour de ses sites et bureaux en entretenant le goût de la réussite et de la performance académique chez les plus jeunes.

Les lauréats ont obtenu les meilleures moyennes de leurs établissements, ainsi que les meilleures moyennes de leurs niveaux d’études. Tous les lauréats de cette édition du prix ont reçu un certificat et des fournitures scolaires correspondant à leur niveau scolaire : sacs à dos, cahiers, stylos, manuels d'orthographe et de grammaire et autres matériels d'apprentissage. Et, parmi ces lauréats, 4 élèves de seconde et de première ont été invités à effectuer un stage d’immersion d’un mois au sein de la société à Gamba et Port-Gentil.

« Le Prix de l’Excellence Assala est l’une de nos initiatives à l’attention des communautés autour de nos sites de production, dans le secteur de l’éducation », a indiqué le Directeur général d’Assala Gabon SA, Brice Morlot. Au courant de l’année 2022, Assala Gabon, en partenariat avec l’État Gabonais a financé la rénovation des écoles primaires publiques de Yeno, Moukouna et Matsouka, ainsi que la construction de plusieurs salles de classes et d’un plateau sportif au Lycée de Mandji.

La société organise également chaque année des séances de sensibilisation pour les élèves de Gamba sur l’importance de la protection de l’environnement. « Établir des partenariats gagnant-gagnant est l’une des valeurs d’Assala. Nous considérons qu’il est important et crucial d’encourager l’excellence académique et de soutenir le développement local. Le Prix de l’Excellence Assala est donc essentiel pour notre contribution au développement social et économique des communautés autour de nos sites de production. Cette contribution passe, entre autres, par nos 470 emplois directs et 2900 emplois indirects, par les achats que nous réalisons auprès de grandes et petites entreprises, le transport logistique que nous effectuons pour les communautés des localités isolées et les impôts et dividendes qui participent aux économies nationales et locales », a souligné Mr. Morlot.