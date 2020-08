Prix Antô Winners 2020 : trois catégories d'entrepreneuses saluées

Après la tenue de la 3e édition des Antô Winners day's du 30 au 31 juillet, place aux récompenses. Lauriane Antchandie Amevor, Danielle-Benedict Oveghe Moreau ainsi que Prisca Bivigou Gangou, trois femmes entrepreneuses, sont les lauréates de cette 3e édition du prix Antô Winners. Vendredi 7 août dernier, dans un restaurant de Libreville, elles ont reçu leurs prix en présence de la star panafricaine du cinéma Serge Abesssolo.

Vendant essentiellement leurs produits sur la toile, via les réseaux sociaux, les gagnantes ont su marquer leurs followers et, surtout, le jury. Mme Antchandie Amevor a su parfumer de ses senteurs et autres bougies son parcours pour décrocher le prix de la catégorie artisanat. Dame Oveghe Moreau s'est distinguée dans l'agroalimentaire avec ses jus naturels. Son entreprise Sakura, la reine des saveurs, ayant séduit le jury.