Prix Agathe Okumba d'Okwatsegue 2021 : les lauréates 2019 se confient

- Honorine Nzet Biteghe : " En recevant le premier prix de ce concours d'un montant de 30 000 000 FCFA, ce fut un sentiment de joie, de couronnement d'une lutte commencée dès mon jeune âge et d'encouragement de la part de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et, partant, de la nation gabonaise".

- " Cette distinction a une grande valeur non seulement dans mon cœur, mais c'est un langage, dire aux femmes que tout s'obtient par un travail noble et bien fait. Elle représente également le symbole du courage, de la dénonciation de la méchanceté lorsqu'on la subit et l'obtention du secours et l'amour pour les autres ; surtout les sans-voix".