Polémique : Il n'y a aucun projet de vaccination au Gabon

Depuis quelques jours, un débat est, en effet, ouvert sur un supposé projet de vaccination en Afrique. "Le Gabon n’y est pas associé, n’a jamais été contacté et déclinera toute éventuelle offre allant dans le sens d’essai vaccinal", a-t-il rassuré.

Une déclaration qui vient à point nommé au moment où une vague de contestations est perceptible sur la toile dans plusieurs pays africains. Dressant le bilan de la situation épidémiologique du pays, il en ressort que le Gabon compte 21 cas déclarés, un décès et une guérison avec plus de deux-cent cinquante (250) tests en cours d’analyse. Il s’agit, principalement, des prélèvements des cas contacts et des nouveaux cas suspects.