PISE : L'état d'avancement du projet des écoles

À l'ordre du jour : présenter l’état d’avancement de la phase 1 des travaux de construction, du processus de contractualisation des marchés de la tranche 1 des travaux (lot 3/MOE-CID) et des sites identifiés pour la phase 2 des travaux. Enfin, étudier les perspectives pour le premier semestre 2020.

Pour le coordonnateur national du Pise, Luc Ngaba, cette réunion sert à faire le point de l'état d'avancement des travaux. " C'est l'instance suprême du projet. C'est ici que la régulation et la décision des activités se décident. Il s'agit de faire l'état d'avancement du projet. Pour cette réunion, il sera question de voir les activités qui se sont déroulées au second semestre 2019, étant entendu que les réunions du comité de pilotage se déroulent tous les six mois ", a-t-il souligné.

Pour la composante 1, les résultats visibles attendus sont la construction, la réhabilitation, l’extension et l’équipement de 8 écoles primaires et de 9 établissements secondaires, pour dégager un total de 500 salles de classe dans les zones les plus déficitaires en infrastructures scolaires, à Libreville et à Port-Gentil.