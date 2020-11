Pfizer et BioNTech : un vaccin pour riches ?

En Europe, ce ne sera pas avant le premier trimestre 2021, indiquent nos confrères de Radio France Internationale (RFI). Outre-Atlantique, les autorités américaines parlent de quelques semaines.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech serait vraisemblablement parmi les vaccins en cours de développement, le plus rapidement disponible sur le marché, mais aussi l'un des plus chers. Le traitement développé par les laboratoires allemand et américain devrait coûter 39 dollars US, environ 33 euros (soit plus de 21 mille de nos francs), pour les deux doses nécessaires.