Personnes vivant avec un handicap  : rendre autonomes les organes associatifs

Un séminaire organisé par la Fédération nationale des personnes handicapées du Gabon (FNAPHG) s'est tenu récemment au centre social d'Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville. Consacré au renforcement des capacités des personnes vivant avec un handicap, il avait pour thème "la professionnalisation des organes associatifs".

Sous la houlette du président de cette structure, Régis Mihindou, les participants et autres responsables d'associations venus d'autres localités de l'Estuaire ont suivi des communications sur quatre sous-thèmes : "Causes du dysfonctionnement des personnes vivant avec un handicap", "Attentes de la professionnalisation des associations des personnes handicapées", "La présentation du profil d'une association" et "L'importance de la rédaction des rapports et comptes rendus au sein d'une association".

De nombreux participants ont apprécié cette initiative et souhaité qu'elle soit pérenne pour la cause commune.



Adjai NTOUTOUME



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société