Peinture  : "Les racines de l'espoir" en exposition à l'UOB

APRÈS la présentation de ses œuvres à l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry (UFGSE), la semaine dernière, l'artiste-peintre gabonais Georges M'bourou a procédé hier, à l'amphithéâtre Isaac Nguema de l'Université Omar Bongo (UOB), à l'exposition itinérante artistique intitulée "Les racines de l'espoir". Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du recteur de l'UOB, Mesmin Noël Soumaho. Ce dans le cadre de la

Présentant de façon succincte l'ensemble de ses œuvres, le peintre gabonais s'est attelé à faire une différenciation entre l'esprit et l'âme. Car selon ce dernier, l'art ne s'explique pas, il se découvre. S'agissant de la thématique retenue pour cette exposition, Georges M'bourou précise qu'il "s'agit d'un mélange de lumières et de couleurs dans ces œuvres" .

Cette exposition, t-il encore expliqué, "célèbre mes 30 ans de peinture, ce qui m'emmène à vulgariser mon travail de peintre mais aussi de philosophe auprès du grand public. C'est un thème qui a plusieurs facettes, c'est d'abord spirituel, parce que l'homme change dans l'esprit. Et il faut prendre conscience de cela à travers ce que nous voulons faire sur terre. Il faut prendre conscience de la culture de l'excellence, il faut donner le meilleur de soi-même et le faire avec amour pour les autres. Mais tout ceci passe par un système de fonctionnement qui comprend la divinité, la patience, et bien d'autres choses".