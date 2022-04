Pédocriminalité dans le milieu sportif : Houangni Ambouroue veut une presse neutre

Ce sera désormais ainsi tous les trimestres. Le ministre de la Communication fera avec la presse, le point sur l'actualité tel que relayées par les rédactions. Et pour l'acte 1 de cet exercice tenu le 25 avril dans l'enceinte du ministère sis au centre-ville, l'homme a fait un tour d'horizon politique, économique, et social. Et sur ce dernier point, l'hebdomadaire Gabon matin qui, en date du 25 avril titrait en une : ''Phénomène des disparitions d'enfants : l'alerte'', a subi les foudres du patron de la communication visiblement pas d'accord avec la façon dont le journal a traité cette information. Plutôt que de partager les mesures en réflexion pour rassurer les populations, il a rappelé ''qu'il n'appartient pas à la presse de créer des psychoses de nature à troubler la quiétude de nos compatriotes même si le gouvernement réaffirme son attachement au principe de prévention''.

Et de recommander par ailleurs à la presse, le principe de neutralité dans la très commentée affaire de pédocriminalité qui entache actuellement le sport. Autre sujet de société traité et qui a retenu l'attention du ministre de la Communication : les violences basées sur le genre. Malgré les efforts du gouvernement à promouvoir les droits de la femme note-t-il, la presse rapporte une recrudescence des violences faites aux femmes. Des événements aux antipodes de la promotion de l'égalité homme femmes que défend avec cœur et assiduité, la première Dame Sylvia Bongo Ondimba, regrette-t-il. Sur le plan économique, Houangni Ambouroue salue les inquiétudes relayées des effets inflationnistes que pourrait avoir la volatilité des prix du pétrole.

Il se satisfait ainsi des abondants commentaires sur les mesures de subvention mise en place par le gouvernement. Autre travail de la presse salué : son regard sur la remise des lots de taxis à des compatriotes pour lutter contre le chômage grâce aux activités génératrices de revenus ou encore le traitement de l'affaire Santullo.

En politique, s'il est heureux que la presse ait relevé l'effervescence et la forte mobilisation des militants du Parti démocratique gabonais (PDG) célébrant leur 54e anniversaire, il applaudit aussi le relais des journées parlementaires de l'opposition. Preuve selon lui de ''la vivacité des écuries politiques et du déploiement d'un modèle de démocratie apaisé, gage d'un vivre-ensemble au-delà des clivages idéologiques''.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon