Paysage urbain : l'ENA bientôt "avalée" par le marché du PK 12 ?

Depuis l'installation, le mois dernier, d'un point de débarquement des transporteurs urbains, notamment les taxis-bus faisant l'axe ex-Gare routière-PK 12, non loin de l'École nationale d'administration (Ena), l'on observe comme un effet d'entraînement des commerçants.

Depuis lors, en effet, on a l'impression d'une expansion du marché du PK 12 vers ladite zone de débarquement.

Les étals et autres tables de fortune des commerces se sont désormais établis tout le long de la barrière de ladite grande école.

À tel point qu'en passant dans la zone en journée, l'alignement des parasols du PK12 jusqu'à la barrière de l'établissement attire l'attention des passants sur la progression du phénomène. Une situation qui suscite bien entendu des inquiétudes.

Tout d'abord le risque de voir la devanture de l'ENA complètement envahie par les commerces.

Ce qui va poser un problème majeur en termes d'hygiène et de voisinage avec les occupants des lieux.

En effet, les déchets générés par les activités commerciales commencent à se retrouver souvent abandonnés à proximité de la prestigieuse école, contribuant ainsi à la détérioration de l'environnement et à l'apparition de conditions insalubres.

De plus, l'agrandissement du marché entraîne également des problèmes d'insécurité. La forte concentration de personnes, associée à l'absence d'une réglementation claire, crée un terrain propice aux vols et autres délits.

Les étudiants et le personnel de l'ENA seront ainsi exposés à des risques accrus.

Face à cette situation préoccupante, il est nécessaire de prendre des mesures pour freiner l'expansion du marché du PK 12.

Et de mettre en place des règles strictes en matière d'hygiène et de sécurité, afin de garantir un environnement sain et sécurisé pour les étudiants et le personnel de l'École.

Il y a également lieu d'envisager des solutions alternatives pour le développement du marché, telles que l'aménagement de zones commerciales appropriées et sûres, afin de répondre aux besoins des commerçants tout en préservant l'intégrité et le prestige dus à l'ENA.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/ Gabon