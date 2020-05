Pandémie : des ''Amazones'' solidaires des familles vulnérables

En réponse à cette invite, "Les Amazones du Gabon" ont conduit, samedi dernier, une caravane à travers la capitale. La présidente de cette association, Germaine Orezans, a en effet sillonné plusieurs quartiers de Libreville pour venir en aide aux familles vulnérables, en leur distribuant des produits alimentaires et des bouteilles de gaz butane.

"Nous avons recensé, entre autres, les mères de familles en situation difficile. Nous leur avons composé des kits alimentaires et produits d'entretien qui leur permettront de tenir pendant plusieurs semaines, sans avoir à sortir de chez elles, car nous conseillons de rester chez soi" , a indiqué Mme Orezans.

Il importe de noter que "Les Amazones du Gabon" sont une association à but non lucratif. Créée en 2014, elle œuvre essentiellement à l'autonomisation de la femme, au développement de l'entrepreneuriat et à la lutte pour les droits de la femme gabonaise.