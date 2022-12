Paix et sécurité en Afrique : le Gabonais Roll Stéphane Ngomat primé au Nigéria et à Dubaï

Le président de African Peace and Sécurity Union (APSU), le Gabonais Roll Stéphane Ngomat a été primé au Nigéria par Army Resource Abuja, meilleur jeune africain du quinquennat 2017-2022, dans le domaine de la paix et de la sécurité, lors de la 8ème édition du prix du leadership panafricain.

Un prix qui récompense les individus et les institutions, pour avoir relevé avec succès les défis de la paix et de la sécurité sur le continent. Puis à Dubaï, le 31 octobre dernier, où s'est tenue la cérémonie du lancement du livre les Titans d'Afrique, récompensant ainsi les personnalités influentes qui œuvrent dans divers domaines en Afrique, notre compatriote s'est vu une fois de plus être au devant de la scène.

Il a été désigné personnalité influente dans le domaine de la paix et la sécurité en Afrique. Notons que Roll Stephane Ngomat, est l’actuel président de African Peace and Security Union (APSU), une organisation en charge entre autres du mécanisme d’alerte rapide, du rétablissement de la paix et de la médiation, de la consolidation de la paix et de la reconstruction post-conflit, du maintien de la paix, de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et de la promotion des agendas Jeunes et Femmes Paix et Sécurité.

Il a aussi travailler dans plusieurs organismes internationaux, dans lesquels il a occupé des postes de responsabilités , à l'instar de l'Union Africaine.

AEE

Libreville/Gabon