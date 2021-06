Ouvriers des transports et des activités connexes : un contrat médical au profit de SAOTCG

LE Syndicat autonome des ouvriers des transports et des activités connexes du Gabon (SAOTCG) vient de signer à Libreville un contrat de partenariat pour la prise en charge médicale de ses membres par une structure médicale de la place, représentée par son médecin-chef

LE Syndicat autonome des ouvriers des transports et des activités connexes du Gabon (SAOTCG) vient de signer à Libreville un contrat de partenariat pour la prise en charge médicale de ses membres par une structure médicale de la place, représentée par son médecin-chef.

Ce partenariat qui est le résultat de plusieurs tractations entre le président du SAOTCG, Jean-Stanislas Choukou Leboundou et le patron de la clinique Zoé, le docteur Georges Edou Etho, devrait permettre aux travailleurs affiliés (plus de 20 000 membres) issus aussi bien du transport terrestre (Corridor), que maritime et, même, aérien de s'offrir des services médicaux à moindre coût.

Parmi les artisans de ce contrat figure également le docteur Jacques Emmanuel Édouard Roy qui, en sa qualité de médecin du travail, n'a ménagé aucun effort pour faciliter la matérialisation de ce contrat.

On note au nombre des prestations médicales envisagées, non seulement la prise en charge des premiers soins médicaux, mais aussi l'établissement des certificats médicaux d'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, etc.

Soulignons que d'autres démarches sont en cours pour l'augmentation des prestations en faveur du SAOTCG.

F.M.MOMBO

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société