Orphelins et veuves : journée Portes ouvertes

AVEC pour objectifs le salut des âmes et la reconstruction des familles brisées, l'association JCS (entendez Jésus-Christ est la Solution) a tenu le samedi 16 mars dernier la 2è édition de ses « Journées Portes Ouvertes ». Plusieurs personnalités dont la ministres des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang ont rehaussé l'éclat de cet événement qui a consisté à clôturer la tournée des centres d'accueil des veuves et orphelins.

Occasion pour sa présidente Edwige Adda de lancer un cri d'alarme en faveur de la réhabilitation de ces structures d'accueil en état de dégradation avancée et de soutien à l'endroit des orphelins qui s'y trouvent et qui méritent une attention particulière non seulement des pouvoirs publics mais également des autres bonnes volontés touchées par la fibre de l'humanité.

À noter que la Pharmacie d'Avorbam a remis un important lot de médicaments aux centres d'accueil à l'occasion de l'évènement.

ENA

Libreville/Gabon