Orientation scolaire : Iris Consulting entend apporter son savoir-faire

Dans le souci d'apporter son savoir-faire et son expertise dans le domaine de l'accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études scolaires et universitaires à l'étranger, le cabinet Iris Consulting est un cabinet d'orientation scolaire permettant aux jeunes de mûrir leurs projets d'études et professionnels en leur procurant des informations pratiques autour des séances de coaching personnalisées.

À cet effet, cette structure de la place qui a vu le jour en 2018, a organisé samedi dernier à son siège à Nzeng-Ayong dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville une journée portes ouvertes.

"Notre mission est d'aider les élèves à mieux anticiper leur choix professionnel, en passant par leur cursus scolaire dans un premier temps et ensuite travailler leur mindset. Par ailleurs, le coaching scolaire s'ouvre aux élèves dès la classe de 3e. Il s’agit pour nous d'apporter notre contribution à l'orientation des étudiants gabonais", a indiqué Angèle Medza, fondatrice de la start-up.

Aussi, cette dernière a souligné que son entreprise collabore avec des pays tels que la France, les Pays Bas, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne en Europe, sans oublier les États-Unis.



