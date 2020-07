OMS : quand l'accélération de la pandémie en Afrique devient inquiétante

"Je suis très préoccupé par le fait que nous commençons à voir une accélération de la maladie en Afrique, et nous devons tous prendre cela très au sérieux et faire preuve de solidarité, envers les pays concernés" , déclarait au cours d'une conférence de presse, Michaël Ryan, directeur des situations d'urgence sanitaires à l'OMS.

L'Afrique du Sud, berceau de la pandémie sur le continent, a passé la barre des 5 000 morts le week-end dernier et risque d'être "précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l'Afrique", a averti l'OMS, expliquant que "la maladie s'était d'abord propagée dans les régions les plus riches d'Afrique du Sud, avant d'être désormais largement répandue dans les régions les plus pauvres, les townships et les zones rurales".