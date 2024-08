OMS : Dr Faustine Engelbert Ndugulile, nouveau directeur de la région africaine

Le Dr Faustine Engelbert Ndugulile, proposé par la République Unie de Tanzanie a été élu nouveau Directeur Régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique ce mardi 27 Août 2024. C’était lors de la 2ème journée de la 74 ème session du Comité Régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient actuellement à Brazaville. Il succédera à ce poste à la Botswanaise, Dr Matshidiso Moeti.

Avec plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans le domaine de la Santé mondiale en Tanzanie et au niveau international, le Dr Faustine Engelbert Ndugulile devient le premier Africain de l'Est à occuper ce prestigieux poste. Sa victoire sera soumise à l'approbation lors de la 156ème session du Conseil exécutif de l’OMS, qui se tiendra en janvier 2025 à Genève, en Suisse.

Le nouvel élu prendra ses fonctions en février 2025 pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon