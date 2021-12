OIF : à l'école du management des organisations et projets jeunesses

Contribuer à la création d’un environnement favorable à la participation, à l’inclusion et à l’engagement des jeunes pour le développement durable. C'est l'objet de l'atelier “Initiative régionale pour l’Afrique centrale : Jeunesse et participation citoyenne” organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie bureau Afrique centrale en collaboration avec les ministères en charge de la Jeunesse et de la Vie associative depuis mardi dernier. Il s'agit précisément de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des Organisations de jeunesse et médias des pays membres de l’OIF en Afrique centrale. Ils sont depuis l'ouverture des travaux, outillés en management des organisations et projets. L'autre volet de cet atelier prévoit une formation de formateur et un accès à des ressources pédagogiques afin de faciliter l’animation d’ateliers de formation sur la participation et l’engagement citoyen.

En ouvrant les travaux, le ministre gabonais de la Jeunesse, Franck Nguéma a insisté sur la question du leadership des jeunes qui pourrait être un véritable instrument dans l'engagement citoyen. “En dehors de la politique, l'engagement citoyen peut s'exprimer dans la vie associative ou dans les médias” a t-il précisé.

Les participants auront à l'issue de cette formation une dotation de matériels informatiques qui devrait les accompagner dans le management de leurs projets.

R.H.A

Libreville/Gabon