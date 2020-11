Octobre rose : prolongé de deux semaines

Au regard de l'engouement de la 7e édition de cette campagne de sensibilisation aux cancers féminins, Guy-Patrick Obiang-Ndong a, sur instruction de la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, décidé du prolongement d'Octobre rose.

Selon les plus hautes autorités, contrairement aux éditions précédentes, les femmes se sont massivement mobilisées pour adhérer cette année à la lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Un engouement qui démontre la prise de conscience de la population sur ces deux pathologies qui font silencieusement de grands dégâts parmi les populations féminines dans notre pays. Selon les chiffres du ministère de la Santé, on enregistre, au total, 63 884 personnes sensibilisées à ce jour, 11 738 femmes dépistées pour les deux types de cancer, et 922 cas suspects (481 suspicions du cancer du col de l'utérus et 441 pour le sein).