Octobre rose : Owendo en guerre contre les cancers féminins

Une activité cadrant bien avec l'appel de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, de mettre le rose à l'honneur le jeudi. En partenariat avec l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag), la lutte contre les cancers féminins dans la commune d'Owendo donnera l'occasion aux femmes de connaître leur statut. Des sites ont ainsi été dédiés aux opérations de dépistage. Entre autres, le Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO), le centre de santé communautaire, le dispensaire de l'Oprag, le jardin public.

La journée du lancement officiel du démarrage des sensibilisations aux cancers féminins dans la commune aura aussi donné l'opportunité aux nombreux invités de suivre un documentaire sur la maison d'Alice. On y découvre ainsi que les enfants ne sont pas épargnés par le cancer. Que la maison d'Alice est plus qu’un centre d’accueil. C’est un centre de vie où l'on récupère certes du traitement, mais où il fait aussi bon vivre.

Concernant la sensibilisation proprement dite, le Dr Ulysse Minkobame, gynécologue, a édifié l'assistance sur les cancers gynécologiques, aidant ainsi à faire mieux comprendre les actions menées durant le mois d’octobre. Conviant ses congénères à se faire dépister sans hésitation, Jeanne Mbagou a demandé de garder à l'esprit que le dépistage s'apparente à un geste qui sauve. ''Mieux, plus tôt on se fait dépister, plus tôt on guérit", a-t-elle lancé.