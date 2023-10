Octobre rose: les femmes d'Ediprint sensibilisées par le sport

LES femmes du groupe Ediprint (Sonapresse, Multipress, Edig) ne sont pas restées en marge de la vaste campagne de sensibilisation contre les cancers féminins (Octobre rose) qui se déroule actuellement dans le pays. Pour marquer leur adhésion à cette cause de santé publique dont la gent féminine est la première concernée, les comités de sécurité et santé au travail de toutes les entités d'Ediprint ont organisé samedi dernier à la Baie des rois de Libreville une séance de fitness et de sensibilisation sur les cancers féminins à l'intention des personnels du même nom.

But de ce rassemblement, informer les femmes de ce GIE (groupement d'intérêt économique) sur les dangers des cancers afin d’accroître leur participation au dépistage et ainsi les prévenir contre ces maladies. C'est dans une ambiance très chaleureuse que les dames, sous la conduite du coach Esto, se sont adonnées pendant une heure aux exercices de cardio, aux abdos, etc. Après cette séance sportive, les femmes ont été sensibilisées par le Dr Maryam Apula Angeta sur les dangers du cancer du col de l'utérus et du sein. Le médecin est notamment revenu sur les causes, les manifestations et les moyens de prévention de ces maladies. Aussi pour prévenir le cancer du sein qui fait de plus en plus de ravages dans notre pays, le spécialiste a fortement encouragé les femmes à faire de l'autopalpation des seins une routine. Et pour le cancer du col de l'utérus à se faire dépister régulièrement.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon