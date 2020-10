Octobre rose : dépistage gratuit au PDG

Au terme d'une phase intense de sensibilisation, le Parti démocratique gabonais (PDG) est monté d'un cran, le 28 octobre dernier, dans sa lutte contre les cancers féminins. C'est ainsi qu'il a lancé une campagne de dépistage gratuite à son siège sis à Louis, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville.

À en croire la secrétaire générale adjointe 4 en charge de la Communication et des Relations publiques, Estelle Flore Angangou, cette campagne s'étend à toutes les femmes sans distinction de leur appartenance politique ou idéologique. Et l'objectif visé à terme est le dépistage de plus de quatre cents femmes, à raison de soixante-dix par jour. Étant entendu que, selon elle, cette campagne devrait s'achever le 4 novembre prochain.

Dans tous les cas, elle a exhorté les femmes à prendre d'assaut le siège du PDG, de façon à connaître leur statut. D'autant qu'un dépistage précoce permet, en cas d'apparition de tumeur cancéreuse, d'enrayer la propagation de la pathologie, qui tend à devenir un problème de santé publique. Au vu de l'engouement observé lors du lancement de cette campagne, les femmes ont pleinement adhéré à cette initiative. D’autant plus que, selon le personnel médical dédié à cette opération, l'examen de dépistage du cancer du col de l'utérus est complètement indolore. Et celui du sein se résume à une simple palpation. D'où ont-elles vivement remercié la présidente d'honneur de l'Union des femmes du PDG, Sylvia Bongo Ondimba, pour son combat inébranlable contre les cancers féminins, à travers sa Fondation.



Cherolle MISSOUKI



