Nuit des idées 2022 : une programmation plurielle

« Re(construire ensemble » est le thème sous lequel se tient ce vendredi 1er avril 2022, de 13 à 21 heures, la 4e édition de la Nuit des idées à l’institut français du Gabon. Avec comme structure organisatrice : le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon.

Une programmation plurielle s’ouvre donc au public ce jour-là avec plus d’une trentaine d’activités et plus d’une soixantaine d’intervenants.

Avec accès libre et à l’endroit de tous les publics, il est prévu des expositions (sortie de masque et marché gastronomique dès 14 heures, fresque murale, etc.), des expériences immersives (visite virtuelle de la grotte d’Iroungou à 18 heures), des tables-rondes (« Promouvoir le métier de mathématiques au Gabon » de 14 h 30-16 heures, « Après la COP26, (re)construire le pacte vert » de de 16 h 30-18 heures), des espaces d’échanges (redécouvrir l’ensemble des projets de l’Union européenne), des leçons de jeunesse et d’adulte (à travers plusieurs forums de 14 à 18 heures), des bonus (contes africains à 16 heures, consultations poétiques à 18 h 30, etc.), et le tribunal pour les générations futures sous le thème : « Peut-on transmettre la culture sans patrimoine » (de 19 h à 20 h 30).

Par Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon