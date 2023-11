Novembre bleu : Setrag opte pour la sensibilisation en interne

La société d'exploitation du transgabonais (Setrag), a organisé dans le cadre du mois Novembre bleu consacré à la lutte contre les cancers masculins, une conférence à l'intention de ses agents ayant pour thème : ' Le cancer de la prostate n'est pas une fatalité, c'est la négligence qui l'est !" C'était le 28 novembre au siège social à Owendo.

Lors de son exposé, le Dr Fancky Iwangou Moussavoult a édifié le personnel sur les cancers masculins, notamment celui de la prostate et des testicules. Parmi les symptômes qui doivent interpeler, le médecin a cité entre autres, les douleurs fréquentes pendant la mixtion et du sang dans le sperme et les urines. Pour prévenir ces cancers, il a été recommandé à l'assistance de faire du sport régulièrement, de mener une vie saine en évitant la consommation de l'alcool et des stupéfiants, d'avoir une alimentation équilibrée et de se faire dépister à chaque occasion dès qu'on a plus de 30 ans. " À l'instar d'Octobre rose, Setrag a voulu marquer le coup en sensibilisant le personnel sur les cancers masculins qui sont également très répandus.

Au Gabon nous avons 5000 cas et il fallait donc attirer l'attention des hommes et même des femmes sur les symptômes, les manifestations, mais surtout la nécessité de se faire dépister précocement pour être pris en charge à temps" , a indiqué le docteur. Cette conférence sera suivie d'une journée sportive et d'une séance de dépistage le 1er décembre.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon