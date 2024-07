Nkumu Day : quand le légume altogovéen devient une fête !

Savez-vous comment couper le nkumu? connaissez - vous les différentes façons de le cuisiner selon les régions du Gabon ? Saviez-vous qu'il se décline aussi en cosmétiques ? Et pour la dégustation, êtes-vous un amateur ? C'est pour dévoiler les mille et une facettes de ce légume récolté en forêt non ligneux qu'a été organisé samedi le festival Nkumu Day à Libreville.

Mais rien qui emprunte à un anglicisme avise d'emblée Hervé Oleri, initiateur et promoteur de l'événement.

"Notre concept n'est pas basé sur un anglicisme. Le D signifie diversité, le A renvoie à Altogovéen et le Y marque le youpi, une interjection de joie".

Il était donc question d'exprimer, une journée durant, la diversité du nkumu, ce légume que d'aucuns attribuent la paternité, sinon sa plus grande consommation, au Haut-Ogooué (quoique !).

Inspiré des festivals similaires en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal, le Nkumu Day célèbre les vertus culinaires et médicinales du nkumu.

Outre les dégustations et ventes, le festival proposait également des produits cosmétiques à base de nkumu, des ateliers de cuisine pour le partage des astuces de sa préparation ainsi que des danses traditionnelles.

Hervé Oleri a souligné la nécessité de valoriser les femmes qui se lèvent tôt pour apprêter ce met, en rendant le nkumu accessible dans différents quartiers de Libreville.

À noter que la première édition de ce festival, tenue à Akébé-II, a rendu hommage à ce quartier emblématique de la capitale pour l'introduction et la popularisation du nkumu au Gabon.

Désormais, les promoteurs du Nkumu Day espèrent en faire un rendezvous annuel incontournable, visant à valoriser et vulgariser ce légume, essentiel à la culture et à l'alimentation gabonaises.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon