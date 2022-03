Nécrologie : Armand Akam n'est plus

Très connu sur la scène médiatique et même artistique, pour avoir assuré le management de plusieurs grands artistes gabonais dont Patience Dabany, Armand Akam Conseiller en communication du président du Conseil économique social et environnemental s'est, malheureusement, éteint ce lundi 21 mars 2022, à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait, apprend-on, plongé dans le coma depuis un mois. Ancien animateur de l'émission "La perche" sur Africa N°1, il laisse l'image d'un professionnel accompli et passionné.

Son implication dans l'organisation d'événements générait toujours un succès. Comme cela fut le cas, il y a quelques années, du grand show à l'ancien hôtel Intercontinental Okoumé palace avec des grandes voix de la chanson africaine telles que Tshala Muana, Grâce Decca, Monique Seka, etc.

FSL

Libreville/Gabon