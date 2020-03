Nadège Mbadou : Le grand retour avec "Okoquè"

Absente du paysage artistique depuis quelques années, Nadège Mbadou fait un grand retour dans les bacs avec un nouveau titre, "Okoquè", qui signifie "Doucement" en langue obamba.

Un an après la sortie de son dernier clip, "Sugar Baby", en collaboration avec le rappeur Franck Ba'ponga, la chanteuse gabonaise révélée au public en 2006 avec son album "Muèrè", sous le label JYM production, et confortée dans sa notoriété avec "Pour vous" (2 008) et "Silence" (2 011), produit ce texte musical simple et profond qui contribuera, sans doute, à lui redonner une nouvelle santé artistique, et en la propulsant à nouveau dans les hit-parades.

Dans un style sensuel et langoureux comme à son habitude, "Okoquè" est un zouk dans lequel une femme exprime son désarroi : vivre une romance avec la plus grande douceur possible et la vitesse à laquelle les choses se passent. autant le dire, une problématique universelle quoique localisée et aux teintes particuli!ères suivant son lieu d'expression. En tout cas, un bijou.



Frédéric Serge LONG



