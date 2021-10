Musique: Le Grand Téké-Téké annonce son retour

IL y a bien longtemps que son nom n'avait plus été cité dans les grands événements culturels du pays et de l'étranger. Bien longtemps également que ses clips dans des tenues qui suscitaient à la fois rire et curiosité, n'avaient plus été diffusés sur les antennes de nos chaînes de télévision nationales.

Mais, 2 021 marque son retour à la fois dans les bacs et sur la scène artistique avec un nouvel album qu'il a baptisé : "Ça va se savoir". Titre phare évocateur et porteur de leçons que l'artiste veut véhiculer. Avec le soutien des éditions Okiambimi, le Grand Téké-Téké, qui colle désormais à son nom "Aumônier" et non plus "Ambah" comme il y a plusieurs années, reste dans son registre d'ambiance avec les sonorités d'ici et d'ailleurs pour vendre la culture vert-jaune-bleu.

Si la chanson "Tsima" qu'il a cosignée et co-réalisée il y a plus de 20 ans avec la charmante et mélodieuse Stéphy Adia, est devenue un grand classique gabonais et marque encore les esprits, ce que propose le Grand Téké-Téké dans son nouvel album va intéresser plus d'un. Par exemple, "Et si c'était toi", l'un des titres, et qui est déjà très apprécié sur Youtube, est un répertoire bien agencé des rythmes traditionnels du territoire.

Très attaché à ses valeurs ancestrales profondes, le Grand Téké-Téké rend un bel hommage à sa mère, et partant à toutes les mamans du monde entier, dans la chanson "Oyeni". À découvrir également dans cet album, une compilation de ses succès du passé.

F.S.L.

Libreville/Gabon