Mpox : le Gabon enregistre son premier cas

En vigilance orange depuis quelques jours, le Gabon va rapidement passer en vigilance rouge.

Pour cause, le pays a annoncé ce soir son premier cas positif.

« Ce jour, 22 août 2024, le gouvernement déclare le premier cas de Mpox au Gabon. En effet, depuis la mise en alerte de notre système de surveillance, 6 cas suspects répondant à la définition de cas de Mpox, ont été notitiés, mis en isolement, pris en charge et prélevés. Sur les 6 prélèvements effectués et transmis au Laboratoire National de Santé Publique, un (1) prélèvement s'est avéré positif au Mpox. Il s'agit d'un compatriote âgé de 30 ans, vivant au Gabon et ayant séjourné dans les 2 demières semaines en Ouganda, pays impacté par l’épidémie », précise le communiqué du ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou.

Si le gouvernement invite à respecter les mesures de prévention, le renforcement du dispositif sanitaire aux frontières gagnerait à être amélioré. Nous y reviendrons !

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon