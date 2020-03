Mouvement dans la santé : Le Synaps poursuit les négociations

À l’issue de la rencontre, vendredi dernier, entre le ministre de la Santé, Max Limoukou, et la coalition des syndicats de la santé, le Syndicat national des personnels de santé (Synaps) et le Syndicat national des agents d’hygiène publique et d’assainissement (Synapha), ont entretenu hier, le personnel de la santé du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), des avancées du dossier de la Prime d'incitation à la performance (PIP) du 2e trimestre 2015, à l'origine du mouvement de grève lancé depuis le mois de février.

Lors de cette réunion, il en est ressorti que 4 701 agents sur les 11 780 agents de la santé n'ont pas de numéro identifiant. D'où la décision du ministre de la Santé de ne pas verser cette PIP. Pour que cette prime soit versée à qui de droit, le secrétaire général du Synaps, Serghes Mickala Moundanga, a informé ses adhérents qu'ils accompagneront le gouvernement, notamment le ministère de l'Economie, à identifier ces 4 701 agents, en plus sur la liste initiale. "Nous allons travailler avec l'équipe en charge de ce dossier au ministère de l'Economie et des Finances sur cette liste, afin d'identifier ces agents. Tant que cette liste n'est pas épuisée, tant que nous n'avons pas de réponses claires, nous ne lâcherons rien. Il ne faudrait pas qu'ils trouvent en cette situation une possibilité de traîner sur ce dossier. Ils veulent qu'on les aide, on va les aider", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du Synaps a également rassuré le personnel de santé sur ce que "la PIP sera payée, certainement avant cette fin du mois, et ce sur bon de caisse".



