Moanda : un atelier numérique à l'intention des jeunes filles

Sous la houlette de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), les filles de 5 lycées et collèges de Moanda (Haut-Ogooué) ont commémoré dernièrement la Journée internationale de la jeune fille. Une 2e édition, après celle de 2019, qui a permis de sensibiliser les jeunes filles aux métiers des technologies de l’information et de la communication (TIC) au travers d'ateliers numériques. “Le but premier est de leur transmettre des compétences numériques au-delà du simple fait d’aller sur les réseaux sociaux. Leur montrer ce qu’il y a derrière un site internet, derrière une page Facebook etc.

Depuis mars, elles suivent des formations et ont développé des projets numériques qui ont pour but, l’amélioration des conditions de vie au sein de leurs établissements respectifs. Certaines ont créé des sites pour donner plus de visibilité à leurs établissements, d’autres, par contre, ont développé des plateformes de sensibilisation aux maux qui minent le milieu scolaire : grossesses précoces, violences, etc.”, a confié Luce Kassi Nzamba, animatrice transformation numérique, qui a précisé que 5 des projets présentés seront financés par la Comilog.

AJN

Moanda/Gabon