Mihindu-Mi-Nzambe : le plus jeune bachelier en 2020

Il a obtenu une moyenne de 13,21/20, soit la mention assez bien. Un résultat qui réjouit sa famille et la direction du lycée Monseigneur Bessieux, établissement dans lequel le jeune homme était encore, il y a quelques semaines, élève en terminale (série C).

Mihindu-Mi-Nzambe est un modèle de précocité. A 5 ans, il est en classe de CP1. À 7 ans, au CM1 il passe et obtient le CEP, comme candidat libre. Il a 8 ans. Fan de football, le jeune prodige a des rêves plein la tête. La lutte contre la cybercriminalité (ensemble des activités qui consistent à utiliser les systèmes et réseaux informatiques en général et l'internet en particulier pour poser des actes criminels ou proscrits par la loi), les métiers du pétrole (pétrochimie), ou encore l'océanographie (étude, gestion, conservation de l'écosystème aquatique marin et sa biodiversité) sont des domaines dans lesquels il se voit bien réussir. Poursuivre et mettre en échec les cybercriminels a sa préférence, les autres choix ne sont que des options, précise également le néobachelier.