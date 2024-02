Métiers du numérique : 2 316 candidats aux portes de l'École 241

LES 2 316 candidats aux portes de l'École 241, qui forme aux nouveaux métiers du numérique, se sont donné rendez-vous le 10 février dans la Grande salle de l'École normale supérieure d'enseignement technique (Enset). C'était dans le cadre de sa campagne d'information.

Chacun a pu poser toutes les questions qui lui tenaient à cœur avant de confirmer son inscription. Nombreux ont ainsi découvert que l'École 241 forme les référents digitaux et les webs développeurs sur une période intense de 9 mois avec des horaires allant de 8 heures à 20 heures du soir. Que les débouchés sont nombreux. Que l'école insère pratiquement 100 % de ses apprenants. Et justement, aux nombres des innovations de cette année, l'école annonce la mise en place de l'alternance en entreprises via un nouveau dispositif d'insertion : O'lo Hub.

''Les apprenants auront l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances et compétences dans des entreprises partenaires, leur permettant ainsi d'acquérir une expérience professionnelle concrète'', partage-t-on là-bas Autre innovation : la création de l'École 241 Pro. Une nouvelle entité de l'École 241 qui se concentrera sur le développement professionnel de l'entreprise. ''L'École 241 Pro aidera les entreprises à booster leur productivité et à devenir plus empathiques et plus efficientes.'' De même, durant la période de formation, les ordinateurs, outils didactiques sont donnés (en prêt) et surtout : la formation est entièrement gratuite.

''Elle est supportée en amont par l'Initiative jeunesse autonome réalisée avec le soutien financier de l'ambassade de France via le fonds Équipe France + '', explique M. Boussamba. À charge pour les bénéficiaires d'avoir le temps pour aller au bout de cette formation. Et pour attester de ce que l'École 241 forme et insère ensuite ses apprenants, nombre d'alumni (d'anciens étudiants de l'école) ont témoigné de leur parcours avant et après leur passage dans cette école élitiste. À noter que cette année l'École 241 formera 100 jeunes de 19 à 30 ans dont 70 à Libreville et 30 à Port-Gentil (où se poursuivent les inscriptions).

Line R. ALOMO.

Libreville/Gabon