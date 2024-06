Métiers de la restauration : Basile-Ondimba s’allie à "Chef O'miel"

Décidé à promouvoir les métiers jugés secondaires, le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation professionnelle, à travers le Centre de formation professionnelle Basile-Ondimba, vient de signer une convention de partenariat avec le restaurant "Le Chef O’miel".

L’idée pour les deux parties est de promouvoir les métiers de bouche auprès des jeunes. Lors de la cérémonie de signature du partenariat, la ministre de tutelle, Camélia Ntoutoume-Leclercq, a encouragé les jeunes à s’intéresser aux formations qualifiées, afin de réduire le taux de chômage.

"Le chef O’miel est désormais notre ambassadeur pour valoriser la formation professionnelle dans le secteur de la restauration. L’une des recommandations est qu’il travaille sur un manuel de cuisine qui va mettre en valeur les recettes gabonaises. Nous sommes dans la contextualisation des manuels scolaires et pour le pan formation professionnelle, nous voulons que nos stagiaires soient bien formés et valorisent ce patrimoine culturel. Nous souhaitons également une réelle adéquation formation-emploi", a déclaré le membre du gouvernement.

De son côté, le nouvel ambassadeur s’est dit disposé à transmettre son savoir-faire. "Cette convention va permettre d’améliorer la qualité de la formation et l’insertion de nos jeunes apprentis. La cuisine est un langage uni- versel qui transcende les frontières et les cultures. Je m’engage à transmettre cette passion, ce savoir-faire et cette rigueur qui sont les piliers de notre métier. Mon but sera de travailler en étroite collaboration avec les étudiants pour développer des programmes innovants", a promis le responsable du label Chef O'miel.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon