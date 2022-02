Mesures anti-Covid-19 : vers un assouplissement du couvre-feu ?

Lors de la séance plénière consacrée aux questions au gouvernement hier à l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a été interpellé par l’honorable Edgard Owono Ndong, député du 2e siège du département du Woleu, sur l’efficacité du couvre-feu dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Gabon. Alors que cette mesure a été instaurée voilà bientôt deux ans, le membre du gouvernement a indiqué que "le couvre-feu, instauré le 22 mars 2020, est une mesure d'exception et dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il est surtout une mesure de prévention de la propagation du virus car, en restreignant les déplacements des populations et en réduisant les interactions sociales, on freine la circulation du virus, évitant ainsi une très forte contamination des populations".

Pour lui, "au regard des faits et si l’on se réfère au satisfecit global qui a été adressé au gouvernement de la République et à notre pays dans la gestion de cette pandémie, il semble évident que le couvre-feu a montré son utilité et son efficacité. Intégré dans un ensemble de mesures qui se complètent les unes les autres, il a indiscutablement joué sa partition".

Face au cri de détresse des populations, Lambert-Noël Matha a souligné que "le gouvernement, dans le souci de préserver la santé des populations, a été amené à prendre des mesures restrictives mais qu'en fonction de l'évolution de la pandémie et du taux de vaccination, il est évident que nous parviendrons dans les délais très raisonnables, soit à un nouvel assouplissement notable, soit à sa levée définitive".

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon