Mère-enfant : prévenir les infections et accompagner la périnatalité

Dans le cadre de la célébration de la 3e édition des journées nationales mère et enfant, la société gabonaise de pédiatrie (Sogaped) et la société gabonaise de gynécologie obstétrique et de la reproduction (SGGOR) en partenariat avec le ministère de la Santé a procédé hier en fin de journée, au lancement des ateliers.

À cet effet, le président du comité scientifique desdites journées, Simon Ategbo a souligné que "les journées mère-enfant constituent une plate-forme pour que les gyneco-obstetriciens, les pédiatres ainsi que les sage-femmes et leurs collaborateurs puissent réfléchir ensemble sur les différents aspects de la santé de la mère et de l'enfant. Chaque année, cette réunion de périnatalité se tient au Chumefje et cette année, la place revient à la réflexion sur l'infection et la périnatalité. Nous avons démarré avec des ateliers sur les thématiques liées aux pratiques quotidiennes. Actuellement nous sommes à la phase de communication et nous avons plus de 6 sessions qui sont réparties avec un certain nombre de conférences ".