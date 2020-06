Médecins du travail : outillés pour la lutte contre le Covid-19

Une rencontre initiée par la Société gabonaise de la santé au travail, en collaboration avec le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon (Copil), ainsi que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Gabon.

Pour les organisateurs, "nous avons sollicité auprès du Copil une formation sur la gestion du Covid-19, parce que la gestion de cette maladie nous préoccupe au plus haut point, étant donné que les entreprises sont amenées à tourner et compte tenu du mode de transmission du virus, très répandu en milieu professionnel. Si rien n'est fait, la propagation va se poursuivre. La question se posait aux médecins du travail de savoir comment gérer la situation en entreprise" , a indiqué le Dr Nothhurge Ditengou.

Près d'une quarantaine de médecins du travail à travers le pays, dont une vingtaine à Libreville, à être édifiés sur le dépistage, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections. Ceux de l'arrière-pays ont suivi cette formation par visioconférence.

Dans sa communication portant sur le contrôle et la prise en charge, l'expert de l'OMS, Pierre Claver Kariyo, a rappelé l'importance d'amener le personnel à être sensible aux précautions standards. C'est-à-dire se laver les mains, utiliser les équipements de protection individuelle, nettoyer l'environnement de travail, stériliser le matériel, faire l'hygiène de l'environnement, etc.