Médecine : carton plein pour le Gabon au Cames

Cinq sur cinq ! Les annales de l'Enseignement supérieur gabonais et celles du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) retiendront que le 20e concours du Cames, organisé à Brazzaville (Congo), du 2 au 11 novembre courant, a vu le sacre du Gabon. Sur les 5 candidats présentés par notre pays en médecine humaine, tous ont été reçus. Pas moins de 13 pays ont pris part à ce concours où se confronte annuellement la crème de l'enseignement supérieur du continent.

Parmi les 287 postulants de cette session 2020, Yolande Nzame (pédiatrie), Sima Ollé (gynécologie obstétrique), Richard Obame et Laurance Essolo, épouse Rerambia (anesthésie-réanimation) et Bayonne Manou JS (chirurgie) s'en sont sortis haut la main en médecine humaine. C'est tout à l'honneur du Gabon. Ces lauréats viennent ainsi renforcer le personnel enseignant (professeurs de rang A) à l'Université des sciences de la santé (USS) d'Owendo. Deux des lauréats sont issus du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) et les trois autres de l'USS.

À noter que la délégation gabonaise était conduite à Brazzaville par le doyen de la Faculté de médecine d'Owendo, le Pr Jean François Meye, accompagné des autorités rectorales.

Dans la capitale congolaise, ce sont, en tout, 252 candidats qui ont postulé en médecine humaine, pour 204 admis, soit un taux de réussite de 80,95 %. Sur l'ensemble des postulants (287), toutes filières confondues de la médecine (médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales), 234 ont été reçus, soit 81,53 % de succès.

Selon des sources rectorales, c’est une première pour le Gabon de présenter autant de candidats pour autant de réussite (100 %).



Issa IBRAHIM



