Masques distribués par la FSBO : bis repetita !

Reprise ce lundi 8 juin dans votre quotidien "L'Union" de l'opération initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille (FSBO) portant sur la distribution gratuite des masques chirurgicaux. Lancée en collaboration avec la Sonapresse, l'éditeur de "L'Union", le 27 mai dernier avec un réel succès, l'opération a connu une "pause" destinée à reconsidérer les choses, suite à la forte demande enregistrée.

Conséquence : contre 1 masque pour chaque exemplaire de "L'Union" dans la précédente phase, l'achat du journal "L'Union" donnera cette fois droit à deux masques. Ces équipements de protection sont issus d'un lot de 100 000 masques remis à "L'Union" et faisant partie d'une commande plus importante de 1,2 million de masques chirurgicaux achetés par la Fondation et arrivés à Libreville le 19 mai dernier.

Lesdits masques sont distribués, en priorité, aux personnes économiquement faibles ou vulnérables, aux commerces de proximité et aux partenaires de la Fondation. Le tout dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) menée actuellement au Gabon par les autorités, diverses institutions publiques, privées, religieuses et des partenaires au développement.

Les contributions relatives de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille sont menées dans le cadre du projet "Solidarité Covid-19''. A travers celui-ci, 14 000 familles vulnérables ont reçu jusque dans l'arrière-pays des bons d'achat d'une valeur de 45 000 francs, ainsi que des kits alimentaires. Ces actions se poursuivent en s'intensifiant.



