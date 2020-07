Masque et dépistage de masse : une stratégie payante

Rendu obligatoire dans les espaces publics au Gabon mi-avril, le port du masque a largement contribué à freiner la propagation du coronavirus dans notre pays. Réticente et même opposée à cette annonce au début, la population s'est peu à peu habituée à ce nouveau mode de vie salutaire. D’autant plus que la phase de contamination communautaire, a révélé un nombre important de patients asymptomatiques, véritables vecteurs d'infection.

D'un autre côté, le lancement, à l'échelle nationale, de la campagne de dépistage de masse, le 17 avril, a permis de détecter la présence ou non du Covid-19 chez plus de 63 000 personnes. Sur les 60 sites retenus, on pouvait remarquer l'adhésion jour après jour des populations. La mise en place, en mai, du laboratoire Pr Daniel-Gahouma au palais des sports et de la culture, à Libreville, a boosté le niveau de dépistage, avec une capacité allant de 5 000 à 10 000 tests réalisés par jour contre 700 à 1 000 effectués préalablement.