Marseille-2 : 48 familles seront intégrées par Kabi-BTP

Face aux journalistes, son représentant, Etienne Mambenda, a dit sa vérité sur ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, depuis les menaces de déguerpissement proférées contre les occupants des parcelles dans la section n°1/YE8 du plan de bornage RI N°1133 du 22/03/2013. Un titre foncier d'une superficie de 284 838 m2 dont se dit titulaire Kabi-BTP et dans lequel "de nombreux squatters se sont installés".

D'où une action en justice a été initiée en vue de leur expropriation, en raison d'un important projet immobilier qu'envisage de réaliser cette société sur ce site. "Cependant, le président-directeur général du Groupe Kabi, ayant toujours souhaité œuvrer pour le bien-être social, a décidé depuis le début de cette année et de sa propre initiative, d'intégrer toutes les familles gabonaises ayant été recensées le 1er juin 2017 comme squatters sur notre titre de propriété situé à Marseille-2. Et de faire un dénombrement de 48 parcelles attribuées gratuitement, réparties comme suit : 23 familles gabonaises propriétaires de constructions et qui y vivent seront intégrées ; 13 Gabonais ayant des travaux de soubassement ou des maisons en construction inachevée en délimitant leurs parcelles à 400 m2 ; 12 Gabonais ayant construit des barrières dans la zone ou ayant un projet en voie de réalisation par Kabi-BTP. Ceux-ci seront déplacés dans une zone de relogement et bénéficieront d'un morcellement de 400 m2 chacun."