Maladies tropicales négligées : le Gabon décidé à renforcer son arsenal

DANS le but de maintenir une dynamique et mettre fin aux souffrances causées par les pathologies tropicales, le Gabon a célébré, hier à Libreville, la 5e édition de la Journée mondiale des Maladies tropicales négligées (MTN). Pour la circonstance, le ministère de la Santé, en collaboration avec le Centre de recherches médicales de Lambaréné (CERMEL), a organisé une journée scientifique sur le thème "s’unir, agir et éliminer", pour sensibiliser les populations sur les risques de ces maladies. Au cours des travaux, les scientifiques ont mis l’accent sur les difficultés liées à la recherche et au traitement de ces maladies ne touchant que les personnes vivant en zones rurales et à faibles revenus.

Si au niveau mondial, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) décompte 23 maladies tropicales, le Gabon en compte 16 détectées à ce jour. Pour accroître la lutte, les experts ont mis en avant la nécessité de lutter contre ces maladies en travaillant sur les conditions de vie des populations, notamment sur l’hygiène de vie, l’éducation de masse et la prise en charge des patients par les centres dédiés. Dans son intervention, Dr Jean Romain Mourou, directeur général adjoint de la promotion de la Santé, a indiqué "qu'à ce jour, 16 MTN sont endémiques au Gabon. Certaines à chimiothérapie préventive comme les filarioses, les schistosomioses et les géohelminthose. D’autres nécessitent la prise en charge des cas comme l’ulcère de Burili, la trypanosomiase humaine africaine, la lèpre, etc.".

Et de poursuivre : "Le ministère de la Santé, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, l’implication des communautés et des différentes parties prenantes, mène des activités qui visent la réduction de l’incidence de ces maladies. C’est le cas des campagnes de distribution des médicaments contre les schistosomoses et les géohelminthoses organisées annuellement depuis quelques années, puis celles qui nécessitent la prise en charge correcte des cas d’ici à 2030. Ces efforts méritent, cependant, d’être consolidés et renforcés, afin de parvenir à l’élimination des MTN à chimiothérapie préventive (MTN-CP)". Dans les faits, les MTN constituent un groupe diversifié d'affections au niveau mondial qui sévissent principalement dans les zones tropicales, où elles touchent plus d’un milliard de personnes dans les communautés les plus pauvres…

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon