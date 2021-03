Maladies prostatiques : ce n'est pas la fin du monde

LORSQU'UNE maladie prostatique en général, ou un cancer de la prostate en particulier, apparaît, il ne faut surtout pas croire que tout est fini, et que la vie va s'arrêter dans les jours qui suivent.

La seule différence est que le grossissement ne se produit pas de la même manière d'une personne à une autre. Chez certains, cela peut aller plus vite. Chez d'autres plus lentement. Et pour aboutir à deux types de maladies : soit c’est une tumeur bénigne appelée " l’adénome de la prostate " (hypertrophie bénigne de la prostate), soit, malheureusement, vers une évolution du cancer de la prostate", explique Dr Jean Massande Mouyendi, chirurgien, urologue, audiologue et chef de service au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).