Mairie du 4e arrondissement : le poste de 2e adjoint au maire désormais occupé

LAISSÉ vacant à la suite du départ à l’Hôtel de ville de son ancien titulaire, le poste de 2e adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville est désormais occupé. Mme Christine Mba-Ntountoume, candidate du PDG, fraîchement élue, a été officiellement installée dans ses fonctions le 14 mai dernier. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le maire de cette circonscription, Axel Jesson Denis Ayenoue.

Prenant ses marques, Christine Mba-Ntountoume a dit mesurer le poids de sa nouvelle responsabilité tout en promettant d’apporter sa modeste expérience. "Être maire c'est le plus beau mandat. C'est aussi une responsabilité qui impose une certaine tenue. Ainsi je m'inscris dans la continuité du savoir-faire et du dynamisme des officiers d'état civil et des agents de la mairie du bonheur", a-t-elle fait savoir.

Reconnaissant le dévouement au travail de Christine Mba Ntountoume, le maire du 4e arrondissement et l'ensemble de ses collaborateurs ont dit être heureux de la compter parmi eux. "C'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir parmi nous une dame d'un certain calibre qui va nous soutenir dans les objectifs que nous nous sommes fixés. L'avoir à nos côtés apportera une touche féminine et maternelle dans la réalisation de nos projets", a déclaré Axel Jesson Denis Ayenoue, maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Rompue à la tâche, Christine Mba Ntountoume est une ancienne sénatrice habituée à la scène politique. Son élection au poste de 2e adjoint au maire illustre une fois de plus la participation pleine de la femme gabonaise dans la sphère politique.