Mains d'oeuvres étrangères : Ce qu'en pensent les partenaires sociaux

Le projet de décret qui fixe les quotas d'emploi de la main-d’œuvre étrangère au sein des entreprises nationales, pris en Conseil des ministres du mardi 25 juin 2024, n'est pas resté sans susciter des réactions plus ou moins divergentes chez les partenaires sociaux.

Au nombre de ces réactions, il y a celle de Richard Ndi Bekoung, président du Syndicat des professionnels de la sécurité sociale (Sypross).

“En prenant ce projet, le gouvernement de la Transition répond aux préoccupations des partenaires sociaux liées à un Code du Travail jugé inique, à l'exemple de l'article 144 qui donne plus de pouvoirs à l'investisseur en matière d'autorisation d'emploi".

"Cet acte est aussi la matérialisation des recommandations issues du Dialogue national inclusif en matière de lutte contre le chômage en embauchant prioritairement les nationaux. C'est donc une mesure salutaire qui pourra permettre à beaucoup de compatriotes de trouver de l'emploi".

Cependant la décision de fixer les quotas aurait eu plus de sens si elle avait été discutée avec les partenaires sociaux. Car les quotas arrêtés paraissent excessifs”, estime-t-il.

Pierre Mintsa, président de la confédération syndicale Machette Syndicale des travailleurs gabonais vaillants, souligne quant à lui, qu'il se retrouve “dans ce qui a été fait hier (mardi), en écoutant le communiqué final du Conseil des ministres, parce que cela relève des décisions phares.

Parce que le constat est amer, il y a certaines entreprises implantées au Gabon, avec un effectif de 100 employés, par exemple, et on ne trouve que 3 ou 4 Gabonais et le reste des employés nous vient de l'étranger.

