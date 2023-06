Maigrir durablement et en bonne santé : la solution Jairus

VOUS l'avez assurément remarqué, l'alimentation abonde et pas toujours en qualité. Toute chose qui entraîne des problèmes de santé physique, physiologique et mentale. Aussi faut-il privilégier le rééquilibrage alimentaire avec suivi pour améliorer la santé physiologique du patient. Il sera alors question de lui apprendre ou réapprendre à manger sainement tout en préservant sa santé.

Aussi, y a-t-il quelques jours, le cabinet Jairus, dédié justement à la nutrition, ouvrait ses portes pour proposer le rééquilibrage alimentaire à ses patients. Le cabinet étant disposé à accompagner ceux qui le désirent. Et pour faire les choses de façons concrètes et dire non pas seulement avec les mots qu'une alimentation saine est source de bienfaits, des témoignages de femmes, de couples ont été partagés. Chacun racontant comment un suivi alimentaire mené par Michelle Gaba, nutritionniste et fondatrice de Jairus, a été tout bénefs pour ceux qui ont eu recours à son accompagnement. Il y a ainsi eu cette femme et son époux qui ont témoigné de la nécessité d'être deux pour que ça marche vraiment. Toute chose qui a permis à son épouse de passer de 150 kg à un poids à 2 chiffres et lui-même de perdre 15 kg.

Il y a aussi eu cet homme qui a perdu 40 kg alors qu'il doutait que quelqu'un puisse réussir à lui faire perdre du poids. De quoi convaincre les réticents et autres dubitatifs que maigrir peut-être une belle aventure si on est accompagné par des professionnels à l'écoute. Et, conforter ainsi Michelle Gaba dans son slogan qui affirme : ''que l'alimentation soit notre première médecine''. D'où la solution Jairus justement pour une approche alimentaire saine responsable et consciente.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon