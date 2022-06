"Madame Karelle" : des vins pensés par une Gabonaise

UNE gamme de 5 prestigieux vins. Une belle balade de saveurs entre des rouges, du blanc, du rosé, exclusivité de la maison, le tout imaginé par une Gabonaise. Karelle Olouga Vanin a fait déguster ses vins à ses compatriotes récemment dans un hôtel de la place. Découverte !

DEBOUT à l'entrée de la salle où elle a convié quelques compatriotes à déguster les vins qu'elle a créés, autour de la piscine, Karelle Olouga Vanin est stressée.

Les vins ne sont pas dans la culture de ses compatriotes. Alors comment vont-ils apprécier les siens ce soir ? Sauront-ils voir les détails qu'elle y a apportés pour faire concorder le bon vieux nyebwè, les feuilles de manioc… et bien d'autres mets du terroir avec un vin ?

Et voilà les premiers convives qu'elle accueille et installe elle-même. Arrive enfin l'instant fatidique d'exposer sur ses ''bébés''. Un maître de cérémonie s'y essaie en premier. Mais qui mieux que Madame Karelle pour parler des vins éponymes qui s'apprêtent à ravir les papilles des invités de cette soirée de dégustation ?

L'œnologue raconte alors que sa gamme de vins se marie bien avec les particularités dégustatives des mets africains. Que la perfection et l'innovation sont au cœur de la conception des vins, "Madame Karelle". Une marque fabriquée en France, mais dont le palais a été choisi par la Gabonaise qu'elle est. ''J'ai pensé à apporter quelque chose de particulier au continent africain, à sa cuisine et qui la mettrait en valeur.''

La marque a 5 modèles de vins. On y compte ainsi deux rouges : La Flory's très doux, Cuvée d'or IV qui est un chardonnay assez particulier. ''Sachant la cuisine africaine assez épicée, il fallait apporter à ce vin une touche qui rehausse son goût.'' Il y a aussi une exclusivité de la maison, un rosé qui est un pinot noir. ''Ceux qui connaissent les vins savent que le rosé en pinot noir n'existe pas'', vante-t-elle. Mais aujourd'hui, Madame Karelle l'a créé et l'a appelée ''L'amoureuse''. ''Parce que c'est un cépage, un vin pour les femmes. Mais les hommes peuvent le prendre aussi.''

Vous avez aussi dans la gamme "Madame Karelle", du muscaris, un vin bio qui est parfaitement assorti avec du poisson, et même un bon vieux plat de Nyebwè ou même un plat de cotis braisé pimenté.

Et ce n'est pas tout. La marque compte aussi, un certain Saint Maurice. ''Un vin assez caractériel et qui me représente un peu. Il porte sur son emballage un perroquet gris, une dédicace que je fais à mon beau-père pour lui dire ma reconnaissance. ''

Après ce brillant exposé, place à la découverte. Des convives, goûteurs de vins devenus, suivent les instructions de Mme Vanin. D'abord le nez. ''Prenez la peine de humer d'abord les parfums, les arômes, sentez-le en bouche et ensuite savourez'', recommande-t-elle.

Au final, les amateurs de vins et même les profanes sont conquis. ''L'amoureuse'', particulièrement, ravit les dames. Et certaines sont impressionnées que ce soit le fruit de la conception d'une des leurs. ''Une Gabonaise dans un secteur aussi sélect, c'est juste bluffant quoi'', lance Sonia, son verre de vin à la main.

Pour Karelle Olouga Vanin, test réussi, le stress peut redescendre d'un cran. Et, l'histoire derrière ses vins peut enfin se savoir.

Tout est parti d'une mauvaise expérience. Un vin pas fameux que la dame avait goûté lors d'un de ses séjours au pays.

Du fait d'avoir déjà des amis dans le domaine, la dame se dit : pourquoi pas penser à des vins qui se marieront parfaitement avec les mets africains. Elle suggère l'idée à ses amis qui sont d'accord pour l'accompagner. ''Ils m'ont dit, c'est à la condition que ce soit toi-même qui donnes toutes les idées et approuves les saveurs.'' Et c'était parti pour que naisse "Madame Karelle", une marque de vins fabriquée en France par une Gabonaise pour accompagner les mets africains. Et déjà plus d'une année que les vins de la marque séduisent.

Maintenant que ses vins sont connus, la dame saura-t-elle se frayer une place sur le marché local ? Elle est sur le projet en tout cas !

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon