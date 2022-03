Macy Ilema nous entraîne vers cette « Voie(x) »

Riche d’une quinzaine d’années et auréolée de nombreuses distinctions nationales, la carrière de l’artiste-chanteuse gabonaise Macy Ilema s’est enrichie, depuis le samedi 26 mars dernier à la faveur d’une conférence de presse, d’un 3e album avec pour titre de baptême « Voie(x) ». Ceci après Après « Ma force » sorti en 2008 et « Tambour » (2012), ainsi que les singles «Ndjami » (2007), «Célébrer » (2017), et «Cette voix » (2020).

«Je voudrais montrer la voie, le chemin à suivre, y compris en matière musicale, parce que je me définis comme un transporteur pour mes fans que je conduis depuis plusieurs années à travers mes mélodies. Dans un second temps, ce titre renvoie à la voix, au chant, au parler, etc. En somme, au véhicule qui permet de transmettre des messages et à transporter des émotions. J’ai donc souhaité mettre ces deux voies (x) en symbiose pour décrire cet album qui est à la fois un chemin et une voix », explique-t-elle.

Déjà disponible dans les tous les points de vente physiques, ce nouvel album de Macy Ilema est également accessible en format clé USB, et distribué sur toutes les plates-formes digitales musicales. Pas surprenant d’ailleurs qu’une telle artillerie lourde ait été déployée pour la promotion de cet opus. Car, les mélomanes remarqueront que celle qui a été propulsée au-devant de la scène en 2007 avec la chanson-culte « Weme », est montée d’un cran dans ses nouvelles compositions.

Riche en rythmes, « Cette voie(x) » mêle langues vernaculaires et française, afro-pop et la rumba, ainsi que d‘autres sonorités d’ici et d’ailleurs. «Dans le titre « École », par exemple, je m’adresse à la cible particulière que sont les jeunes en leur rappelant l’importance et la nécessité de l’éducation et de la formation professionnelle. J’ai mis de l’afro-pop sur cette chanson pour que le message passe bien, car ce rythme musical est bien connu de leur milieu », ajoute Macy Ilema.

Très engagée dans le social avec son projet « Bibliothèque » basé sur la promotion du livre dans l’arrière-pays, l’artiste indique que chaque exemplaire acheté de ce nouvel album contribuera à aider un jeune à se familiariser avec la lecture.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon