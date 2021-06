"Ma Thèse en 180 secondes"  : Idam Mamimandjami, le vainqueur 2021

" MA Thèse en 180 secondes " vient de se tenir à l’Institut français du Gabon. Organisé par le Campus numérique francophone de Libreville (CNFL), en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, notamment Air France, le BRAC-OIF, ST Digital, EDG, JVF, l’Université Omar Bongo (UOB), ce rendez-vous – qui, contrairement à la 2e édition en 2019, avait retenu 16 candidats – a vu cette année la participation de 9 candidats seulement. 2020 avait été une année blanche en raison de la crise sanitaire.

Brice Ondjibou, en l’absence du directeur du CNFL, Joseph Indjedjet, a précisé dès l'entame de ce concours d'expression orale que c’est au terme d’une campagne de présentation dans certains établissements et de communication par divers canaux, qu’ils ont reçu 13 candidatures venues principalement de l’UOB, de l’Université des sciences et technique de Masuku (USTM), de l’École doctorale régionale en infectiologie tropicale de Franceville et de l’Institut de pharmacopée et médecine traditionnelle. Ce sont donc finalement 9 candidats issus de l’UOB , de l’École doctorale régionale d’Afrique centrale en infectiologie tropicale (EDR) de Franceville et du CIRMF qui se sont présentés au concours.