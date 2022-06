Lutte contre le tabac : Setrag lance une campagne de sensibilisation

La société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) filiale du groupe Eramet, a lancé vendredi dernier à la gare d'Owendo, une campagne de sensibilisation antitabac à l'endroit de son personnel et des populations. C'était en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS), l’ONG “Agir pour le Gabon” et le ministère de la Santé par le biais du Programme national de santé mentale, de lutte contre le tabagisme, l' alcoolisme et les drogues.

L’opération qui se veut pérenne et se poursuivra dans les régions traversées par le chemin de fer, a pour cibles les fumeurs, les non fumeurs et les personnes souvent exposées aux risques liés au tabac de tous les âges et des deux sexes. Lors des séances de sensibilisation, des tests de glycémie, tension artérielle ont été effectués gratuitement. " Il existe une relation

entre ces deux maladies non contagieuses car elles contribuent à la dégradation de la santé des fumeurs ” précise le Dr Francky Iwangou Moussavoult, chef de la division médicale à Setrag.

Pour mieux renforcer la prévention, Setrag et ses partenaires ont distribué à son personnel et aux usagers des dépliants leur permettant d'avoir plus d'informations sur les dangers du tabac. Il faut dire que le risque du tabagisme pour la santé est si grand que le gouvernement a instauré des mesures interdisant de fumer dans les locaux et véhicules à usage collectifs. Notamment dans les établissements préscolaires, scolaires et universitaires; établissements hospitaliers et autres structures sanitaires.

Des efforts que la setrag et ses partenaires entendent soutenir à travers la mise en place des réseaux de lutte au niveau national et international. Dans sa vision d’excellence, la Setrag tient à accompagner toutes les couches de la société pour le bien être du plus grand nombre.

GBM

Owendo/Gabon